Familiares del niño que murió por ataque de perros pitbull en Bucaramanga piden justicia

Después de que pasara un poco más de un mes de los hechos en los que un menor de 5 años de edad murió en el norte de Bucaramanga atacado por cuatro perros pitbull familiares del menor siguen reclamando justicia ante las autoridades ya que aseguran que nadie ha sido capturado por la muerte de su familiar en la zona donde ocurrieron los hechos conocido como El Cable, del barrio Café Madrid, siguen rondando perros de raza peligrosa sin control.

“Estamos esperando que la autoridad competente nos haga justicia y que den con la captura de ese señor lo más pronto posible y que pague por lo que hizo, por el homicidio del niño, lo único que yo sé, es que le pusieron una multa, pero la verdad cómo es posible que hagan el antecedente de los animales y no hacen el antecedente del niño que era un ser humano que estaba empezando a vivir”, dijo Luz Amparo Archila, abuela del menor.

Niño murió tras brutal ataque de cuatro perros pitbull en Bucaramanga → https://t.co/iy9PG3GJqc #MañanasBlu pic.twitter.com/UIdw5mTqzR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 18, 2023

Aunque en un principio se dijo que el dueño de los perros que atacaron al niño seria judicializado por homicidio culposo lo cierto es que hasta el momento solo ha recibido una multa de un poco más de 46 millones de pesos según lo confirmó en su momento la secretaria del Interior de Bucaramanga.

“Él era un niño inocente, el apenas estaba comenzando a vivir y sentimos que no hay justicia, hacen justicia con los animales, pero no con la cuestión de mi nieto, y lo que más no da dolor es que todavía hay animales caninos agresivos en la zona donde ocurrieron los hechos y los de ambiental me dijeron que ellos estaban haciendo trámites de esos animales, pero la verdad es que no pasa nada”, agregó Archila.

De igual forma Archila explicó que en el lugar donde sucedieron los hechos las personas siguen asustadas porque hay perros peligrosos sin ningún tipo de control.

