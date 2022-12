“Gracias a toda Colombia por su solidaridad”: madre de niña violentada en Arauca

La menor golpeada y abusada en Arauca por un hombre que posteriormente se suicidó se recupera satisfactoriamente en la Clínica San Luis de Bucaramanga, confirmó su madre Carmen Navarro.





“Mi bebé está bien gracias a Dios, ya está en la habitación con nosotros y consciente, reconoce al papá y a toda su familia”, explicó la madre de la niña en entrevista con BLU Radio Bucaramanga.





Carmen agradeció a todas las personas que han manifestado su solidaridad con el atroz caso de su hija, aliviando las dificultades que ha tenido la familia por el traslado de la menor hacia Bucaramanga.





“Ha sido difícil sin tener cerca a la familia, pero mucha gente nos ha colaborado, nos ha brindado su mano. A todos muchas gracias, a toda Colombia gracias por su solidaridad”, manifestó.





Sobre la evolución de la salud de su hija, Carmen Navarro dijo que aún continúa en observación especial a pesar de que ya no está en la unidad de cuidados intensivos.





“Tenemos que esperar el procedimiento porque no ha sido fácil, todavía le falta recuperarse”, dijo.





Navarro no quiso referirse a la investigación que se adelanta por el caso de su hija, ocurrido durante la celebración de la Navidad en Arauquita, cuando la niña fue raptada por un hombre que la golpeó brutalmente y según el informe de Medicina Legal, se encontraron indicios de abuso sexual más no de acceso carnal.





