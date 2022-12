Habitantes de San Gil exigen construcción de variante para evitar accidentes

A raíz de la tragedia registrada el 5 de enero en San Gil, cuando un tractocamión se quedó sin frenos y arrasó con varios vehículos y personas del sector del Gallineral, los habitantes del municipio en cabeza de Fenalco decidieron protestar.





Con una caminata solidaria desde el sitio conocido como Pozo Azul hasta El Gallineral, exigen al Gobierno Nacional que construya la variante vial en San Gil, pues ya son muchos los accidentes de tránsito que se han registrado.





“Desde hace años hemos venido exigiendo la construcción de esta variante y lo que pasó ayer fue crónica de una muerte anunciada. Hace 4 años nos dijeron que con los dineros de las vías 4G se construiría la variante y no fue así y ya tiene estudios fase 3”, dijo Edgar Lesmes, presidente de Fenalco Sur de Santander.





La construcción de esta variante, prometida hace 4 años, incluía la edificación de elementos que buscan mitigar accidentes por falta de frenos como trampas de arena y reductores de velocidad.





“El presidente Santos hablaba desde el inicio de su gobierno de la variante de San Gil y ya se va a cumplir su periodo y no ha cumplido. Aquí se han registrado accidentes menores constantes como motociclistas que quedan debajo de los carros y ahora esta tragedia reciente es un llamado de alerta. Quien va por la vía Bogotá tiene que sufrir más de una hora y media lo que puede acarrear un microsueño y no podemos permitir que algo así vuelva a pasar”, Indicó Lesmes.





Los habitantes esperan que la variante de San Gil sea conviertan en prioridad para el Gobierno Nacional.





#VIDEO Con marcha solidaria los habitantes de San Gil lamentan grave accidente de tránsito y exigen #VarianteYaParaSanGil @lorenzolizarazo pic.twitter.com/CJXGyVeSVo — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) January 6, 2017

