Harán prueba piloto para integrar bus convencional con Metrolínea

El 19 de julio empieza la prueba piloto de integración del transporte de bus convencional con Metrolínea. Serán 19 buses los que cubrirán rutas a barrios del norte de Bucaramanga y Provenza que no cuentan con servicio de transporte público.



Luis Fernando Sánchez, gerente de Transcolombia explicó que serán dos rutas que cubrirán sectores que no tienen servicio de bus en el norte de Bucaramanga y Provenza.



“Cuando el usuario tome el bus en los barrios pagará en efectivo y si el recorrido lo inicia desde los portales de Metrolínea pagará con la tarjeta”, explicó Sánchez.



Anotó que el dinero será dividido entre las 4 las empresas de bus convencional que estarán en el plan piloto, Tisa la empresa recaudadora y Metrolínea.



La iniciativa generó rechazo entre los pequeños transportadores que a través de una carta manifestaron su descontento porque dicen que no los tuvieron en cuenta para y tomaron decisiones sin consultarles.



“Rechazamos que Metrolínea se quede con el 50% del pasaje cuando el bus convencional recorre más kilómetros que el Sistema de Transporte Masivo”, dice el documento.



