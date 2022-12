Hemos identificado a 30 venezolanos viviendo en la indigencia: Alcaldía

La Alcaldía de Bucaramanga asegura que la problemática por la llegada masiva de venezolanos se ha agravado en los últimos días y que varios venezolanos viven en la informalidad.



“Nosotros le hemos expresado a las autoridades nuestra preocupación por este tema y lo más grave es que no existe una política pública para atender a los venezolanos y saber cómo proceder. Si como funcionarios públicos gastamos presupuesto en cosas que no están destinadas pues cae en un delito porque estamos atados a una cantidad de consideraciones legales que no nos permiten actuar”, señaló Jorge Figueroa, secretario de Desarrollo de Bucaramanga.



La cifra de venezolanos podría llegar a 30 mil y la administración municipal ha identificado a 30 personas viviendo en las calles.



“Estas personas trabajan en semáforos consiguiendo algo de dinero, algunos están enfermos. Es una situación humanitaria grave que debemos atender. A veces nos ha tocado hacer colectas y con dineros del bolsillo de los funcionarios para ayudarlos”, indicó Figueroa.



Pese a que en Bucaramanga se les ha prestado ayuda médica y humanitaria, señalan que en ocasiones es difícil asistirlos en algunas áreas.



“En el tema educativo es complejo porque a los niños venezolanos les piden traer las notas apostilladas y eso es algo absurdo porque es gente que viene sin dinero y no pueden devolverse por esos requisitos. Son cosas ilógicas”, añadió Figueroa.



Finalmente hizo un llamado a las autoridades para crear estrategias conjuntas que permitan aliviar la crisis ya que son cada vez los que buscan en Bucaramanga una opción para mejorar su calidad de vida.



