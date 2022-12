Hijo de Rodolfo Hernández habría pactado comisión por contrato en la Alcaldía

Un documento firmado y notariado por Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del alcalde Rodolfo Hernández, en el que habría acordado comisiones si se lograba un millonario contrato para el manejo de las basuras en Bucaramanga, tiene en líos y dando explicaciones al mandatario local.



El acuerdo de corretaje, revelado por la revista santandereana Corrillos, tiene la firma del hijo del alcalde y varios particulares, y detalla la forma como se pagarían porcentaje por parte de las empresas beneficiadas con el contrato para implementar una nueva tecnología en el relleno sanitario El Carrasco.

Publicidad

Le puede interesar Juez dejó en libertad a dos implicados en escándalo 'Manantial de amor'



En su momento la licitación para el manejo de las basuras en Bucaramanga, estimado en 250 millones de dólares, estuvo enmarcado en una fuerte controversia porque la empresa de aseo, Emab, intentó adjudicarlo de manera directa, con un único proponente, la multinacional Vitalogic RSU.



El alcalde Rodolfo Hernández ya había alertado que particulares intentaron infiltrar a su familia para acercarse a la administración municipal y lograr contratos o beneficios económicos, lo que rechazó y desautorizó.

Publicidad





“Siguen insistiendo en infiltrar mi familia dizque para tener lobby o para hablar conmigo. No me importa si estos lobistas utilizan a funcionarios, o a mis amigos más cercanos, o a mis familiares, cualquiera que sea el caso, no lo permitiré nunca, están utilizando hasta a mi mamá, que tiene 93 años”, dijo Hernández en una declaración el 17 de octubre.



Esa misma semana el mandatario expidió una circular en la que desautorizaba cualquier trabajo de cabildeo o lobby en la admnistración municipal.





Sobre este caso de su hijo Luis Carlos actuando como comisionista el mandatario no se ha referido.



Noticia en desarrollo.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM