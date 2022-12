Inician proceso sancionatorio contra operador del PAE en Santander

Luego de que el veedor ciudadano Mauricio Martí denunciara en BLU Radio que en colegios de 51 municipios de Santander los estudiantes no estaban recibiendo el complemento alimentario del Programa de Alimentación Escolar, PAE, la Gobernación de Santander confirmó el inicio de un proceso sancionatorio en contra del operador Unión Temporal Creer en Santander 2019, encargado de las zonas 2 y 4.



De acuerdo con la secretaria de Educación departamental, Andrea Aguilar, “la interventoría solicitó a la Gobernación la imposición de multas al operador por incumplimiento en el contrato”.

La funcionaria aseguró que ya realizaron el acto administrativo para la audiencia en la que el operador debe explicar las presuntas deficiencias y si no hay pruebas que demuestren lo contrario será multado.



Aguilar reconoció que se han presentado problemas en la operación, no en 51 municipios como lo denunció el veedor, sino en 51 instituciones. Además, explicó que ese retraso en el suministro de los alimentos se debe a que los rectores de los colegios no han caracterizado a la población estudiantil que debe beneficiarse del programa.



Hasta el momento hay 110.000 estudiantes caracterizados lo que corresponde al 82%, dijo la secretaria de Educación.



“Por esta razón hicimos un llamado a los rectores y, además, oficiamos a los entes de control por la falta de compromiso y diligencia para completar el proceso toda vez que, no caracterizar a los estudiantes, no les permite acceder al programa”, manifestó Aguilar.



En 12 días que lleva de operación el PAE en Santander, la secretaria de educación ha recibido 24 quejas, de estas 12 corresponden a la Unión Temporal Creer en Santander 2019.