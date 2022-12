Inmovilizan la única moto que tenía el Cuerpo de Bomberos de Pinchote

Los bomberos de Pinchote denunciaron que cuando se disponían a atender una emergencia en la vereda la Granja de la localidad, fueron interceptados por agentes de tránsito quienes les inmovilizaron el vehículo.



“Pese que teníamos los logos de bomberos y todo. Fue una donación de la Alcaldía municipal y no se ha podido tramitar toda la documentación. Íbamos a atender esta emergencia y nos tocó bajarnos e ir hasta la vereda a pie para apagar la emergencia”, dijo Salomón Ortiz, bombero de Pinchote.



Los bomberos aseguran que han tenido que hacer eventos como bazares para pagar arreglos mecánicos de la motocicleta porque es el único vehículo que tienen para atender incendios porque no tienen vehículo.



“Pongo en conocimiento que, pese a que es un municipio pequeño, no tenemos como apagar incendios y manejar las emergencias”, dijo Ortiz.





