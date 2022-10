Juez deja en libertad al alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry

El juzgado 36 de conocimiento de Bogotá dejó en libertad al alcalde del Barrancabermeja, Darío Echeverry, quien afronta un proceso por constreñimiento al sufragante por impedir, presuntamente, la revocatoria de su mandato, realizada a mediados del 2017.

Asimismo, el juez dejó en libertad al exconcejal de Puerto Petrolero, Jhon Moros; a la esposa de Darío Echeverri, Mary Luz Núñez y a Diego Acosta, secretario General de la Alcaldía, quienes hacían parte del comité en contra del proceso revocatorio contra Echeverry y quienes fueron capturados por el mismo proceso.

Según el funcionario judicial, el proceso en etapa de garantías no se supo justificar al no tener en cuenta la argumentación de la defensa de los procesados para no imponer las medidas de aseguramiento.

Por su parte, el abogado de Echeverry, Iván Cancino, dijo que la libertad se da porque el juez en primera instancia no tuvo en cuenta los elementos entregados por la defensa para impedir la medida de aseguramiento.

Hay que recordar que, según la Fiscalía, los investigados incurrieron en maniobras engañosas para evitar que los votantes fueran a las urnas, pago de dinero en efectivo, intimidación a empleados y funcionarios, utilización de planes de gobierno y retención de cédulas.

