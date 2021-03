Jueza involucrada en duro accidente se comprometió a pagar gastos y ahora no responde, según víctima

María Nelcy Beleño Mayorga, víctima de un accidente de tránsito registrado en la vía que comunica a Bucaramanga con Girón (Santander) que al parecer compromete a una juez de la República, habló con Mañanas BLU sobre su caso.

"Me preocupaba mi hija, que quedó inmóvil en el suelo. Yo soy asmática y me dio una crisis. Es terrible, yo pensaba que me pasar algo y que no pudiera volver a mis perros tenemos 200 animalitos", narró en medio del llanto Beleño Mayorga.

Según la víctima del accidente, la jueza pidió que no se llamara a Tránsito y se comprometió a correr con los gastos.

"Decía, tranquila yo le respondo por todo, levanten la moto. El muchacho que iba con ella la intentó levantar", sostuvo la mujer.

La funcionaria judicial, que sería Nidia Milena Sarmiento Vergara, según Beleño Mayorga, pese a que se comprometió a sufragar los gastos del accidente, hasta el momento no ha cumplido su palabra.

"Tenemos un audio grabado en el que ella admite todo, dice que sí, pero que solo responde por el arreglo de la moto y que ella sabía en qué condiciones iba la a moto"

"A mi hija le ofreció dinero, pero ella le dijo que debía mirar cómo quedábamos nosotras y la moto", agregó.

Sin embargo, la jueza no ha cumplido su palabra, según la víctima del accidente.

"Le escribimos de nuestros celulares y ya ella nos bloqueó. No nos volvió más a contestar, está evadida. No quiere responder", agregó Beleño Mayorga.

"Mi columna se encuentra un poco atrofiada, por eso no he podido salir de acá (el hospital). Parece que hay un disco como desviado, el doctor lo está revisando", añadió.

BLU Radio intentó hablar con la supuesta jueza, pero no hubo respuesta.

