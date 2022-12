La Feria de Bucaramanga no tendrá carnaval, reinados ni conciertos

En Bucaramanga, la Feria tendrá un aire más cultural en 2016, libre de alcohol y actividades que propician el desorden, según indicó la administración municipal.

“Hay actividades como el reinado que no dignifican a la mujer, por eso no habrá cabalgata, serenata a Bucaramanga, reinado de mamá Bucaramanga (para el adulto mayor) ni tampoco se elegirá la reina de la feria. Le dijimos adiós a los conciertos gratuitos que se hacían en versiones anteriores, donde el gasto corría por cuenta del municipio. La ciudad tiene problemas económicos y no vamos a derrochar”, aseguró Jorge Figueroa, secretario de Desarrollo de Bucaramanga.





La Alcaldía aseguró que sí habrá conciertos pero serán privados y correrán por cuenta de los empresarios que traerán a los artistas a la ciudad.

Una actividad que ha sido tradicional por 15 años en Bucaramanga, es el Carnaval del Oriente Colombiano, donde se exhibían por las principales calles carrozas alusivas a cada provincia de Santander, no se realizará por falta de recursos y tiempo.





“Le he planteado a los organizadores que lo hagamos para el 22 de diciembre para el cumpleaños de la ciudad. Queremos una feria destinada a lo cultural, recreativo y deportivo”, dijo Figueroa.





Sin embargo, organizadores de la feria buscan salvar esta actividad y en los próximos días se conocerá si se realizará el Carnaval.





Otro punto que resalta la administración son los gastos en materia de seguridad, que con el carnaval se incrementarían sumado al mundial de Futbol Sala de la FIFA, donde serían necesarios cerca de 500 uniformados destinados a controlar el orden público y representa un gasto adicional para el municipio.





La Alcaldía argumentó que la feria debe ser un espacio cultural y recreativo para la comunidad y no espacios para el consumo de bebidas embriagantes.





“Queremos una feria más cultural y con menos borrachos” manifestó.





