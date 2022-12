La fiebre aftosa tiene origen en el contrabando desde Venezuela: ganaderos

Los ganaderos de Santander aseguraron que la problemática de la fiebre aftosa empaña el esfuerzo de dos décadas, acompañado por inversiones empresariales y frigoríficos, para ofrecer calidad a los colombianos y favorecer las exportaciones.



"Todos los esfuerzos que hemos hecho se están poniendo en duda por la fiebre aftosa que tiene origen en el contrabando desde Venezuela. En Colombia hay alta inmunidad por dos décadas de procesos de vacunación pero que no es perfecta y puede fallar”, señaló Jaime Clavijo, ganadero de Santander.



También aseguran que los ganaderos venezolanos están padeciendo una grave crisis social y económica, donde no hay medicamentos disponibles para el ganado y la fiebre aftosa no está siendo controlada. Por esta razón, cuando ingresan al país lo hacen sin ningún tipo de restricción.



“Ese ganado está pasando en cantidades enormes a Colombia y los contrabandistas son liderados, en primera instancia, por bandas criminales organizadas que logran burlar el sistema de control de ganados y logran legalizar esas cabezas en las fincas de frontera para obtener vías legales de movilización como si fueran colombianos”, agregó Clavijo.



Sin embargo, frente a este problema también reconocen que hay una cuota de responsabilidad en los mismos ganaderos, transportadores, comerciantes y expendedores de carne de la región.



“Si no tuviéramos esta cultura colombiana de ser tan flexibles y siempre buscamos a ser el vivo pues no hay conciencia. Es indispensable entonces que el Gobierno Nacional tome las medidas”, añadió.



Finalmente señaló que no hay datos concretos de adquisición de contrabando de ganado pero a través de las autoridades si se han identificado rutas o fincas sospechosas de ser parte de la cadena.



