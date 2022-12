Las 10 curiosidades que deja el rodaje de la película Anabelle

En Latinoamérica, Anabelle 2 ‘La Creación’ se convirtió en el segundo mejor estreno del género del Terror después de ‘El Conjuro 2’.



He aquí algunas curiosidades que dejó la historia y rodaje de la película:



1. ‘Annabelle’, el filme de 2014 recaudó en el mundo US$ 256.8 millones y por esa razón Warner Bros decidió continuar la historia. La saga de Anabelle 2 tuvo un presupuesto de $15 millones pero logró reunir US$ 37,1 millones en su fin de semana de estreno; ‘El Conjuro’ obtuvo US$ 41,9 millones y ‘El Conjuro 2’ recaudó US$ 40,4 millones.



2. Dice David F. Sandberg que los protagonistas de ‘Annabelle 2’ tenían tanto miedo de rodar la película, en especial la actriz Stephanie Sigman, quien interpreta a una monja, que él solicitó la presencia de un sacerdote para bendecir la locación de la filmación. Sigman, incluso, pidió que rociaran con agua bendita la muñeca.



3. Warner Bros, New Line Cinema y el director de la cinta David F. Sandberg iniciaron un concurso en México donde convocaron a jóvenes estudiantes a realizar cortometrajes relacionados con la trama de El Conjuro y Anabelle. El ganador podría conocer a los directores de la película y recorrer los estudios de Warner Bros.



4. Para lograr una apariencia para terrorífica y real de la muñeca en ‘La Creación’, el equipo de producción decidió ver cómo lucía Anabelle en las entregas de El Conjuro y en su Spin Off. Comenzaron a darle a la muñeca un tratamiento especial hacia atrás, removiendo todas las imperfecciones y signos de antigüedad hasta conseguir un resultado tan pulido que puede despertar sensaciones más fuertes en el espectador.



5. Los esposos Warren, investigadores de fenómenos paranormales, estuvieron al frente de casos como Amyville El caso poltergeist de Enfield o ‘El Conjuro’, después de participar en ambas investigaciones se toparon con el caso de Anabelle y los extraños sucesos que giraban en torno a la muñeca. Los esposos Warren descubrieron que el juguete no estaba poseído por el espíritu de una niña sino de algo más demoniaco. Por tanto, una vez resolvieron el caso decidieron llevarse la muñeca a su casa. Aunque en la película Anabelle es una muñeca de porcelana, en la vida real la muñeca es de trapo de la marca Reggedy Anne & Andy y reposa en el museo de la casa de los esposos Warren.



6. La muñeca real que está en el museo Warren tiene un letrero en la parte superior que alerta a no tocarla y a no tomarle fotografías sin antes decírselo a la muñeca directamente. La historia cuenta que la muñeca original fue un regalo de una madre a su hija Donna de 20 años que estudiaba enfermería quien después de algunos días comenzó a notar que la muñeca cambiaba de lugar en la habitación. Cuentan que cada mes, un sacerdota debe ir a la casa de los Warren a bendecir el museo.



7. La siguiente película donde aparecerá Anabelle será ‘The Nun’, la cual será un Spin Off de la película El Conjuro 2 y la secuela de la primera película de El Conjuro.



8. Se dice que durante el rodaje de la primera película en un viejo edificio, tres garras o rasguños aparecieron debajo de una ventana. Los directores solo tomaron fotografías y continuaron el rodaje.



9. Según medios allegados a Warner Bross, en una reunión con directivos de la cinta ‘El Conjuro’ estarían pensando en realizar una serie de películas con cada uno de los juguetes ‘malditos’ que reposan en el museo de ocultismo de los Warren.



10. En el rodaje de Anabelle, una lámpara cayó sobre un conserje del edificio viejo donde rodaban la cinta. Lo curioso es que este hombre debía morir en la película justo cuando el demonio haría caer una lámpara sobre su cabeza.



