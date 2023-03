Lluvia de críticas a concejales de Bucaramanga por chatear y no escuchar denuncia de líder comunal

Luego de que la líder comunal Diana Cansino, en plena intervención donde hacía una denuncia de temas relacionados con educación les reclamara a los concejales de Bucaramanga porque no la estaban escuchando y ante la respuesta del presidente del Concejo, Javier Ayala, quien se molestó por el reclamo y terminó reduciendo a dos minutos su intervención, en redes sociales les llovieron críticas a los concejales.

Este fue el regaño de la líder social del norte de Bucaramanga: "Cuando el secretario estaba dando su anuncio o su informe en la Mesa Directiva no había ni los concejales y, si usted mira, los concejales están chateando, entonces yo para que me paro aquí, para saludar a la bandera y para legalizar sus plenarias, a mí no me pagan para esto, a ustedes sí”.

Así fue el regaño de una líder comunal de #Bucaramanga a los concejales de la ciudad porque no atendían sus denuncias en el recinto del Concejo, lugar donde, según la líder, estaban era chateando y fuera de sus curules #VocesySonidos pic.twitter.com/vDj2fPyrmW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 26, 2023

De inmediato, el presidente del Concejo, Javier Ayala, le respondió: “Le pido respeto en el recinto, se le está dando la palabra, usted necesita que el secretario de Educación la escuche y él la está escuchando, le voy a dar dos minutos para que termine (…) Le pido respeto hágase elegir y viene y hace lo que usted dice que va a hacer, terminó la señora la intervención, si va a respetar el recinto le doy la palabra si no, no se la doy, respeta o no le doy la palabra”.

El video generó rechazo entre usuarios en Twitter y estos fueron algunos de los comentarios.

“Tenemos que empezar una campaña para que ningún concejal repita, el Concejo se debe renovar por completo”, escribió @Ana_maria_VS

“La arrogancia y prepotencia de los concejales en su máxima expresión y rematan con un comunicado vergonzoso. Una disculpa era lo que tenían que pedirle a la ciudadana a quien hoy todos le aplaudimos y respaldamos por haberle dicho la verdad en la cara sin faltar al respeto”, dijo @Mauromillandiaz.

“¿Quién era el que pedía respeto para saber por quién no votar”, escribió @Jacqueboteropos

Luego de lo ocurrido, antes del inicio de una nueva sesión el presidente del Concejo de Bucaramanga, Javier Ayala, publicó un video en el que se refirió a lo ocurrido con la líder comunal y aseguró que el concejo estará siempre abierto a escuchar a la comunidad.