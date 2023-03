“Dejen de chatear, escúchenme por respeto”: líder comunitaria a concejales de Bucaramanga

En medio de una sesión del Concejo de Bucaramanga la líder social del norte de Bucaramanga, Diana Cansino, le hizo un llamado de atención a los corporados que se dedicaban a chatear y no escuchaban sus denuncias en un episodio que generó el enfrentamiento verbal entre la líder y el presidente del Concejo municipal Javier Ayala.

“Cuando el secretario estaba dando su anuncio o su informe en la Mesa Directiva no había ni los concejales y, si usted mira, los concejales están chateando, entonces yo para que me paro aquí, para saludar a la bandera y para legalizar sus plenarias, a mí no me pagan para esto, a ustedes sí”, dijo la líder social del norte de la ciudad.

En ese momento el presidente del Concejo de Bucaramanga, Javier Ayala, interrumpió a la líder y le pidió respeto a los concejales y le asignó dos minutos para terminar y ante las constantes observaciones de la líder para que le pusieran atención, Ayala reaccionó:

“Usted está hablando y necesita que el Secretario de Educación la esté escuchando y él y su equipo de trabajo la están escuchando, entonces le pido respeto, hágase elegir y entonces sí viene y hace lo que usted dice que hace bien, o usted respeta el reciento o no le doy la palabra”, afirmó Ayala subido de tono.

“Ustedes representan una comunidad, pero no son dolientes, mejoraron su calidad de vida, pero no hacen nada por sus comunidades, pero tranquilos, doctor en su despacho nos vemos, usted merece respeto y yo también y aquí no lo hay”, dijo la líder comunitaria.

Aquí el video de la discusión:

Así fue el regaño de una líder comunal de #Bucaramanga a los concejales de la ciudad porque no atendían sus denuncias en el recinto del Concejo, lugar donde, según la líder, estaban era chateando y fuera de sus curules #VocesySonidos pic.twitter.com/vDj2fPyrmW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 26, 2023

Después lo que ocurrió el presidente del Concejo de Bucaramanga, Javier Ayala, leyó un comunicado en el que decía:

“El Concejo de Bucaramanga ha sido y seguirá siendo un recinto de puertas abiertas para la comunidad en general para temas de ciudad, pero manteniendo el respeto, el decoro y la mesura ante la corporación y los concejales y como presidente no voy a permitir que vengan al concejo a insultar a vociferar y ofender a cualquiera de los compañeros concejales”.

