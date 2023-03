¿Quién es 'El Negro Ober'? Criminal que amenazó desde la cárcel con matar comerciantes

En horas de la tarde del sábado, 25 de marzo, se viralizaron dos videos en los que Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias 'El Negro Ober', amenazó de muerte a policías, comerciantes, fiscales y autoridades en Colombia por capturar en Bogotá a su esposa Julieth Vanesa Martínez Cantillo alias 'Vanesa' o alias 'Yohana'.

“Estoy decidido a hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos, les deseo mucha protección y que usen chalecos antibalas, si a ustedes no les importa coger a gente inocente mía como a mi esposa, yo sé que a ustedes no les va importar nada que les maten a un Policía, les voy a matar a comerciante por comerciante en Bogotá, San Martín, Villavicencio, Barranquilla”, dijo en estos videos.

#Atención ’El Negro Ober’, uno de los criminales más peligrosos de la Costa Caribe, desafía a las autoridades y dice que vengará la captura de su pareja sentimental #VocesySonidos pic.twitter.com/KP6jOzlBo9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 25, 2023

¿'Quién es 'El Negro Ober' y cuál es su prontuario criminal?

En octubre de 2021 'El Negro Ober' fue capturado en Tolima y trasladado a la Cárcel La Modelo de Bogotá al ser señalado como cabecilla del grupo delincuencial Los Rastrojos Costeños, responsable de varios homicidios y extorsiones, entre otros delitos. Era buscado desde 2020 y tenía hasta recompensa por 100 millones de pesos.

Según una fiscal de la Unidad Especializada ante el Gaula de la Seccional Atlántico, Martínez Gutiérrez y Tommy Joel Zerpa Brito, alias 'Tommy Masacre' (también preso), habrían ordenado extorsiones y atentados contra empresarios y conductores de vehículos de servicio público de la capital del Atlántico.

'El Negro Ober’, al parecer, al no recibir las sumas exigidas a sus víctimas atentaba a estas. Se trataría de transportadores del área metropolitana de Barranquilla.

Además, sería responsable del homicidio de un conductor, la tentativa de homicidio de tres transportadores, la distribución de panfletos amenazantes contra comerciantes y transportadores.

Fue sindicado también de lanzar una granada de fragmentación contra una empresa de transporte público; además, de elaborar un video en el que decía ser integrante del ‘Frente de Guerra Flamingo Márquez ‘Rastrojos Costeños’ para intimidar a sus víctimas.

Estas actividades ilegales, al parecer, eran coordinadas por el criminal desde el barrio La Central de Soledad.

Una vez capturado y desde Bogotá, el 'Negro Over' seguí delinquiendo. En enero de este año fue trasladado hacia una cárcel en Santander, porque continuaba extorsionando a comerciantes de Barranquilla desde la cárcel La Picota.

Su celda fue allanada y encontraron un celular, dos cargadores y unos manos libres que, al parecer, eran usados para sus llamadas extorsivas en las que exigía pagos urgentes a cambio de no matar a trabajadores de los negocios que no accedían a sus intimidaciones económicas.

La amenaza de 'El Negro Ober' por la captura de su esposa

Desde la cárcel alias 'El Negro Ober' pide entrevista con medios de comunicación de la costa como El Heraldo, Zona Cero y hasta con el presidente Gustavo Petro.

Dice que su esposa es inocente y amedrenta con matar a algún fiscal si su esposa no es liberada.

"Si se murió el fiscal Pechy que no se muera cualquier fiscal en esta mier** (...) Estoy decidido a hacer lo que sea o me sueltan a mi mujer o miramos cómo estamos", dijo.

La furia de este criminal la desató la captura de su esposa Julieth Vanessa Martínez Cantillo en un barrio popular de Bogotá.

El director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, aseguró que esta mujer cobraba y administraba los recursos ilícitos de su esposo y de la estructura Los Rastrojos Costeños.

"Esa mujer compañera permanente de esta persona que efectivamente desde un centro de reclusión sigue generando constreñimiento y acciones contra la libertad individual y el patrimonio (Negro Ober) fue capturada por una orden judicial", afirmó el alto uniformado.

Esta mujer de 28 años habría entrado a la estructura criminal desde hace aproximadamente cinco años y nombrada "jefe financiera".

