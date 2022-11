Metrolínea está diseñado para que no funcione: Rodolfo Hernández

En la instalación de sesiones ordinarias del Concejo de Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández hizo una intervención para hablar de varios temas de ciudad y mencionó la grave crisis que vive Metrolínea.



“Metrolínea está diseñado para que no funcione. Los propietarios de las concesiones que son los propietarios del transporte colectivo tampoco están ganando plata porque hay un exceso de oferta en los buses colectivos que no permite generar caja”, señaló Hernández.



También aseguró que traerá ante el Concejo, un documento que soporte las falencias estructurales de Metrolínea para que se estudie en conjunto y se busquen soluciones.



“Puede estudiarse el tema con una comisión integrada por personas que ustedes consideren. La idea es tomar una decisión que puede ser administrativa o negociada con los concesionarios y si no podemos llegar a un acuerdo que corrija, lo que inicialmente debió ser corregido, pues tendrá que ser a través de un juez”, manifestó el alcalde.



Por último señaló que se ha buscado diferentes opiniones con abogados, para que a través de la agencia de defensa del estado se puede atender a la solicitud que reclama la ciudadanía y que tiene a Metrolínea en la quiebra.



“Hay que ser claro que el sistema no está diseñado para competir sino para transportar al mayor número de pasajeros que se pueda. Tenemos congelada la tarifa y aun así es difícil. Estoy seguro que el 20% de ingresos que tiene un pobre lo gasta en transporte y eso se tiene que acabar”, indicó Hernández.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM