“Mi mamá me dio dos correazos”: habla joven de la UIS a quien buscaron en protestas

Luego de que su nombre se volviera viral en redes sociales porque su mamá fue a buscarlo con una correa a la Universidad Industrial de Santander en medio de la protesta de los estudiantes, Juan Diego Reyes reveló en un video publicado en Facebook que recibió "dos grandes correazos".

"Yo había participado en la mañana del jueves en la protesta, pero luego me retiré, me fui para el apartamento, cuando miré el celular tenía más de 30 llamadas de mi mamá, después escuché que ella entró y me pegó dos correazos (...)", aseguró el estudiante.

Juan Diego señaló que

no sabía que su mamá lo había buscado en la universidad y después de recibir el castigo vio los videos en redes sociales.

Claudia Sánchez, madre de Juan Diego, dijo en el video publicado en la página de facebook EntreUIStadxs: "después de darle dos buenos correazos, llegamos a un acuerdo, mi hijo entendió mi preocupación y yo entendí las suyas."

