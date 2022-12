Migración capacita a rectores de colegios frente a llegada de niños venezolanos

Funcionarios de Migración Colombia aclarará a rectores y coordinadores de colegios oficiales de Bucaramanga sobre cómo aplicar la disposición del Gobierno Nacional en los casos de estudiantes procedente de Venezuela.



La decisión fue tomada en una reunión que se cumplió con delegados del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y funcionarios de Migración Colombia.



Según Ana Yazmín Pardo Solano, secretaria encargada de Educación de Bucaramanga, los procedimientos sobre cómo tomar decisiones de acceso a la educación con niños procedentes de Venezuela no son muy claros.



“Hay varias consideraciones, el MEN tiene sus propias políticas y Migración Colombia también y como ente territorial debemos cumplir con las determinaciones de las dos entidades”, manifestó la funcionaria.



De igual manera, hay dudas en el tema de atención en salud a los ciudadanos venezolanos, explicó.



“Son los rectores quienes deben aclarar las dudas porque ellos responden por los estudiantes en la prestación de los servicios”.



Por ahora, en las instituciones educativas los estudiantes recibirán las vacunas si no las tienen y se les prestará servicio de salud en caso de una urgencia. En cuanto al acceso a seguridad social, los lineamientos los aclarará la Secretaría de Salud con Migración Colombia.



La funcionaria recordó a los rectores que es deber de la institución recibir los niños y jóvenes que vienen de Venezuela. “Se les da un periodo de seis meses para que puedan legalizar su situación de ingreso al país”.



Por su parte, Migración Colombia dejó en claro que el estudiante que esté en último año de bachillerato no se podrá graduar si no tiene legalizado sus documentos.



Vea también Otorgarán cupos educativos a hijos de venezolanos en Bucaramanga



“No se podrá reconocer el título en la institución como bachiller”, añadió Pardo.



Pardo Solano aclaró que, los estudiantes procedentes de Venezuela tienen derecho a las estrategias del Gobierno local como alimentación escolar y gratuidad de la educación.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad