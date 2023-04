Motín e incendio en el centro de detención para menores de Piedecuesta dejó un menor herido

Unos 190 internos del centro de detención para menores de edad de Piedecuesta conocido como la Fundación Familia Entorno Individuo, FEI, se amotinaron y causaron un incendio al quemar varias colchonetas del lugar como rechazo a varios cambios administrativos que se han presentado recientemente en ese establecimiento donde además, se han realizado varios allanamientos donde fueron encontrados y decomisados varios alucinógenos.

En medio de amotinamiento, las autoridades intentaron dialogar con los menores de edad, pero luego de varias horas el escuadrón antidisturbios del Esmad ingresó de manera escalonada al lugar para retomar el control y permitir que los Bomberos sofocarán las llamas en un procedimiento que dejó un menor herido.

“Ya ocurrió la intervención de la Policía Nacional por medio del Esmad, una vez se agotó la posibilidad de un dialogo, también por concertación que se hizo con el ICBF como también con el Ministerio público en pleno: Defensoría, Personería y Procuraduría Municipal, y los orientadores que se encontraban retenidos ya fueron puestos en libertad, hay un menor herido que está siendo atendido por parte de la red hospitalaria y cinco capturados que se habían dado a la fuga”, explicó Freddy Gómez, personero de Piedecuesta.

Así mismo, madres y hermanos de los menores de edad detenidos en el centro de resocialización se acercaron al lugar para buscar información sobre el estado de salud de sus familiares.

“Se siente uno impotente que ya no sabemos qué hacer, yo le estoy rogando a mi hijo que se baje del techo y que se salga de ese motín, pero él dice que no porque ya se han presentado muchas situaciones con respecto a la comida, que les dan mala alimentación, también dicen que a algunos de ellos les pegan y nos dicen que no nos vayamos porque ellos los tratan mal en ese lugar”, dijo una de las madres que se acercó al lugar donde ocurrieron los hechos.

Según las versiones entregadas por la Alcaldía de Piedecuesta, los menores se amotinaron en la cocina del centro de resocialización y se armaron con cuchillos, machetes y una motosierra, razón por la cual fue necesaria la intervención del Esmad para retomar el control del centro de retención.

