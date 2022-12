No quiero compartir mi condecoración con Alejandro Ordóñez: Leonidas Gómez

El empresario santandereano señaló que no desea compartir la condecoración que recibió por mérito a su trabajo con los campesinos con el exprocurador Alejandro Ordóñez que en su concepto “no se la merece”.



“Cada uno tiene el derecho de pensar como quiera y en Santander la mayoría de los ciudadanos ha manifestado su rechazo a la condecoración en distintas encuestas. Yo no lo tomo esta postura por su supuesta actitud de Xenofobia sino porque un santandereano ilustre, de muy buena familia como él, en vez de representarnos en acciones justas ha caído en la corrupción y politizo la procuraduría”, señaló Leonidas Gómez.



Frente a las críticas que se han hecho en contra de quienes rechazan la condecoración tachándolos de terroristas, Leonidas Gómez respondió



“A mí no me pueden decir que soy terrorista, soy víctima de secuestro de las Farc y el ELN. También soy víctima de la violencia. Hoy un medio local dice que yo fui agitador cuando estudie en la UIS y yo nunca estudie ahí. Todo el mundo tiene derecho a presentar sus argumentos pero sobre verdades. Yo no me estoy metiendo con sus principios y creencias sino por haber usado el cargo para favorecer a sus amigos”, agregó Gómez.



Finalmente, Leonidas Gómez añadió que la devolución de una condecoración es algo que no tiene precedentes y aún no sabe cómo proceder pues no quiere que sea tomado como un desplante con la Asamblea.



“Yo no sé cómo devolverla. No quiero que esto se avisto como un desplante pero la mayoría equivocaron la condecoración. El desplante es contra Ordoñez”, puntualizó.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM