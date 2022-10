Operador del PAE en Santander tuvo sanciones por $700 millones en 2016

Durante el año 2016 la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, operador del Programa de Alimentación Escolar – PAE – en Santander, fue multado con más de 700 millones de pesos por irregularidades y mala prestación de servicio, sin embargo, esas sanciones no lo inhabilitaron para ganar la licitación en 2017.



Esa es la explicación que da la secretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, quien al ser consultada por BLU Radio sobre nuevas denuncias de alimentos en mal estado a pocos días de haber iniciado la ejecución del actual contrato, aseguró que investigará los casos como lo hizo el año anterior, con procesos que terminaron en las sanciones.



Padres de familia y docentes de colegios en Landázuri, Barbosa y Málaga, denunciaron con fotografías el estado de descomposición de productos panificados que llegaron a sus municipios a solo una semana de haber iniciado clases.



“El año pasado se le aplicaron todos lo descuentos que se pueden hacer jurídicamente al contratista (Surcolombiana), hubo unos descuentos de más de 700 millones de pesos, que se notificaron con acto administrativo”, reveló la secretaria.



Sin embargo, según Tarazona esas sanciones por irregularidades no inhabilitaban al consorcio para ganar nuevamente en 2017 la licitación por 32 mil millones para el PAE de más de 100 mil estudiantes santandereanos, como efectivamente ocurrió.



“Se le aplican las sanciones pero hay que entender que no podemos limitarle el derecho a un oferente de presentarse y a ganar, si jurídicamente está habilitado”, dijo.



La secretaria de Educación desmintió que el PAE 2017 se haya adjudicado a un único oferente, explicando que se presentaron tres empresas pero que en el proceso de selección dos no calificaron.



