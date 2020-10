Polémica por comparendo a joven que puso letrero contra la policía en Santander

El letrero que colocó Laura Santisteban en la fachada de su restaurante donde decía: “#Nos están matando, ¿quién da las órdenes?” generó una gran polémica entre la joven periodista y empresaria con la Policía del municipio de Concepción, debido a que los habitantes pidieron que fuera retirado el cartel.

“A mí me duele el país, a mí me duele que maten a mis amigos en Cali, en el Chocó, en Nariño, en todos lados están matando y no puedo poner un letrero pa’ que digan que no nos maten, que estoy incitando a la violencia a la gente de Concepción. ¿A quién estoy incitando a la violencia?, incitaría a la violencia si cojo a la estación de Policía con bombas, a piedra, o le prendo fuego, si digo vamos a marchar, vamos a darles piedra, palo”, dijo Santisteban en un video que hizo en el momento en que fue requerida por las autoridades.

En el procedimiento en el que le colocaron un comparendo a la periodista también estuvo el alcalde del municipio de Concepción, José Alberto Calderón, quien intentó mediar entre las partes para que los hechos no pasaran a mayores.

Por su parte, el comandante de la Policía de Santander, el coronel Carlos Cabrera, explicó: “El mensaje es muy claro: debemos despojarnos de situaciones complejas donde se generen esos choques en el tema de convivencia, simplemente el mensaje desde la Policía Nacional es trabajar unidos, mancomunadamente en pro de la convivencia en cualquiera de los municipios, en este caso, de nuestro departamento”.

Por su parte la joven periodista aseguró que viene siendo víctima de hostigamiento y seguimiento por parte de la Policía por su forma de pensar y porque critica las acciones del Gobierno Nacional, por este motivo ya radicó una carta en la Alcaldía explicando lo que está pasando y pidiendo una investigación sobre estos hechos.

