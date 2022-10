Polémicos mensajes obligaron a señorita Santander a cerrar su cuenta de Twitter

En diálogo con BLU Radio Bucaramanga, la señorita Santander 2016-2017, Yenifer Hernández se mostró orgullosa de su desempeño en el certamen de belleza y su elección como primera princesa del país.



“Estoy feliz porque hace 10 años Santander no quedaba en el cuadro de finalistas y hoy es una realidad. Voy a representar al país en un concurso internacional”, dijo Yenifer Hernández.



En la entrevista se refirió a la polémica suscitada por mesajes escritos en su cuenta personal de Twitter hace 3 años que la obligaron a cerrar su cuenta.



“Yo era una niña y una prima me abrió la cuenta de Twitter y publicaba, cosas de adolescente. No le pienso dar trascendencia a eso y por eso decidí cerrar la cuenta porque la gente comenzó a generar controversia”, señaló la joven santandereana.



Estos son algunos comentarios y pantallazos que captaron los usuarios de Twitter de la cuenta de la señorita Santander, cuenta que fue cerrada minutos después.



LOS TWEETS DE LA SEÑORITA SANTANDER AUXILIO JAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/NTee2pET33 — ilianA (@spacesharmony) March 21, 2017

- Srta Santander porque las mujeres de su tierra suelen ser muy bravas?

- pic.twitter.com/q5huiT2uhg — Christian Arley (@cabmathieu) March 21, 2017

Yenifer Hernández reconoció que la pregunta final en el concurso fue un momento difícil para ella y que le ganaron los nervios. Sin embargo, está satisfecha con su participación.



La primera princesa del Concurso Nacional de Belleza es oriunda del municipio de Galán, tiene 19 años y es estudiante de comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante el certamen se destacó por su imponente figura, su elegancia y rostro armonioso.



La joven espera tener un buen desempeño este año y continuar fusionando sus dos pasiones: el periodismo y la moda.



