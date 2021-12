Por primera vez en el país curan a paciente cardiaco con radiocirugía, eficaz práctica no invasiva

Médicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, fueron los encargados de realizar la primera radiocirugía ablativa en el país a un paciente que sufría de arritmia cardiaca, una condición en la que su corazón presentaba latidos irregulares.

“Esta enfermedad básicamente lo que hace es dilatar el corazón y generar arritmias ventriculares que pueden ser mortales, y ese precisamente era el riesgo que corría nuestro paciente”, señaló Carlos Quiroz Romero, cardiólogo especialista en arritmias.

El procedimiento se realizó en 15 minutos a través de radiaciones como explicó el médico Javier Cifuentes, oncólogo radioterapeuta de la FCV.

“Nuestro objetivo fue aplicar una radiación muy alta en una zona muy específica del corazón para destruir lo que estaba afectado, sin dañar la parte sana, y producir la conducción normal del corazón”, manifestó.

Para Pastor León, de 69 años, el procedimiento fue lo mejor que le pudo haber pasado tras varios años de sufrir con las arritmias.

“Bendito el señor que ya puedo andar, era que ya no podía ni salir de la casa porque no me aguantaba, echaba como a trancarse el corazón, pero ya puedo salir por ahí, dar vueltas y no me ataco tanto como me atacaba antes. Si Dios quiere y así seguimos, nos aguantamos otro ratico”, contó León.

Publicidad

Según los médicos este procedimiento, no invasivo, es ambulatorio casi en el 100% de los casos, no se necesita hospitalización y hay pocos efectos secundarios.