Puja entre la empresa Sacyr y el Fondo de Adaptación por el Puente Hisgaura

A través de un comunicado la empresa contratista Sacyr, encargada de construir el puente atirantado Hisgaura, contrario al informe presentado por el Ministerio de Transporte en el que resaltó graves fallas estructurales, aseguró que el puente es fiable, estable, seguro y que está en condiciones de prestar el servicio para el que fue diseñado.



El diputado Mario Cárdenas, quien le ha hecho control político a la obra, pidió una respuesta certera por parte de la contratista y del Gobierno Nacional.

“Necesitamos una respuesta para saber realmente qué está pasando, y no ser apresurados para decir que el puente se va a caer”, dijo.



Entre tanto, el Fondo de Adaptación, quien se encargó de girar los recursos para su construcción, también respondió que el 31 de agosto de este año se vencía el plazo para la entrega definitiva del puente y que la interventoría manifestó que la obra no fue entregada en las condiciones pactadas.



“El Fondo Adaptación busca entregar una obra de calidad, que cumpla con todas las especificaciones técnicas y por ello se está a la espera del pronunciamiento oficial del interventor sobre el recibo o no a satisfacción de la infraestructura contratada, previa realización de las pruebas y análisis que garanticen la estabilidad y calidad de la obra”, respondió el Fondo de Adaptación en un comunicado.



Por otro lado, los habitantes de la provincia de García Rovira se siguen preguntando si esta obra de $100.000 millones se convertirá en un elefante blanco.