Retrasos en obras del Tercer Carril por falta de interventoría

La Secretaría de Infraestructura de Santander aseguró que los retrasos e inconvenientes con las obras del Tercer Carril radican en que la firma interventora no ha recibido pago desde el año pasado y no hay personal de interventoría para que autorice obras.



“Esto me parece grave y estos días hemos tenido reuniones donde le exigimos a la firma interventora que defina pronto estas obras porque nos está perjudicando el avance del proyecto”, dijo Mauricio Mejía, secretario de Infraestructura de Santander.



El argumento que entrega la firma es que, al parecer, el municipio no les ha hecho los pagos correspondientes desde octubre de 2016. Por esta razón, parte del personal fue retirado.



Los cronogramas se han visto afectados seriamente y se espera que una junta que se cumplirá el 1 de febrero se pueda definir la pavimentación de un carril adicional y otras obras que son necesarias.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM