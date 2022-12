Revelan que Scar y Mufasa de El Rey León no eran hermanos

La verdad sobre una de las películas animadas más famosas de todos los tiempos fue revelada. Recientemente el director de la película de Disney, Rob Minkoff y el productor, Don Hahn dieron a conocer que Mufasa, el padre de Simba y Scar, el antagónico y "tío" de Simba en la película, no eran hermanos como siempre se creyó.

La noticia la dieron a conocer en una entrevista para la wen Hello Giggles donde afirmaron que había una alta probabilidad de que los dos leones no tuvieran el mismo parentesco puesto que, según Hahn, por acción de la naturaleza siempre que "un macho se hace mayor, un león solitario llega y lo mata. Lo que consigue con esto es que las hembras entren en calor y busquen reproducirse. El nuevo león mata al rey y después a todas las crías. Entonces se convierte en el nuevo rey", relata el productor.

También señala que "ocasionalmente, hay manadas con dos machos". Esto lo considera algo interesante porque no son iguales porque no nacieron de los mismos padres "uno de los leones siempre estará en la sombra. Tratábamos de usar esas verdades animales para sustentar la historia, así que nos dimos cuenta de que Scar y Mufasa no podían tener los mismos genes", asegura Hahn en la entrevista.

Cabe resaltar que en un fragmento de la película Scar no asiste a la coronación de Mufasa. Cuando éste le reclama su ausencia, Scar contesta con la frase "Me temo que a mí no me tocó la lotería genética". Este diálogo podría confirmar la teoría de los directores de la cinta y sería un golpe duro para los seguidores de Disney.

