Rodolfo Hernández tendrá que buscar 560.000 firmas para validar su candidatura a la Presidencia

Este martes a las 3:00 p.m. el polémico exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, inscribió en la Registraduría su candidatura a la Presidencia de Colombia.

En diálogo con Blu Radio, habló de sus inscripción y lo que le espera en la dura carrera por la Presidencia.

“Es que los partidos todos están contaminados de los mismos ladrones, con raras excepciones porque las hay, entonces ladrones pasándose de un lado para otro”, dijo.

El exalcalde de Bucaramanga tendrá que buscar 560.000 firmas para validar la inscripción, por eso le pidió a los colombianos que lo respalden.

“Vamos a hacer una recolección de firmas en todo el país, esperamos que los colombianos respalden nuestra propuesta que es no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, o será que los colombianos quieren que los sigan robando a costalados”, agregó.