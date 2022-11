Se vinieron todos los limosneros de Venezuela: Rodolfo Hernández

Un llamado hizo el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, al Ministerio del Interior y Migración Colombia para controlar la llegada de venezolanos al país.



Se estima que en la ciudad ya hay más de 12 mil ciudadanos del vecino país viviendo del ‘rebusque’ y la situación es insostenible para la atención de estas personas.



“Y se vinieron todos los limosneros de Venezuela para acá, y crece la prostitución y los desocupados, porque prácticamente somos lindero de frontera. Entonces ¿cómo hacemos? porque ¿plata de dónde sacamos? No podemos con los habitantes de calle de aquí y llegan los de Venezuela pues se pondrá a pedir limosna pues los factores de supervivencia yo no los puedo resolver”, señaló el alcalde Rodolfo Hernández.



Los venezolanos que han llegado a Bucaramanga se dedican, en su mayoría, al trabajo informal y muchos no tienen documentos que acrediten su permanencia.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM