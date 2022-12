Sector lechero plantea renegociación de Tratados de Libre Comercio

Polémica ha generado en Santander, la posición de lecheros de Santander y varias partes del país de botar la leche que se produce en sus fincas debido a la crisis originada por importación de leche, aumento de precios, falta de rutas para transporte de leche, paro de maestros entre otros aspectos.



“Me he visto obligado a botar la leche por la crisis y ante la ausencia de compra por parte de las industrias y porque no completan las rutas”, señaló Alejandro Galvis.



También señala que el Gobierno tiene que renegociar los Tratados de Libre Comercio porque las importaciones están generando crisis.



Asimismo, asegura el que Gobierno Central decretó un alza en el precio del 7% en el mes de marzo que no se cumplió y posteriormente registró un alza del 10% en mayo. A esta problemática se suma el paro docente debido a que más de 8 millones de niños en el país consumen cerca de 4 millones de litros al mes en sus refrigerios y alimentación diaria.



“Los profesores se fueron a paro, además como están importando la leche, hay exceso y ahora las industrias no compran más. Hay demasiada leche y los precios se van para abajo. Si se importa más de 7 mil toneladas de leche los primeros 3 meses del año y el Gobierno autoriza la compra por el Tratado del Libre Comercio pues perjudica a los productores nacionales y eso mismo pasa con la papa, arroz y todos están quebrando”, aseguro Galvis.



Los ganaderos señalan que les está copando el almacenaje en sus fincas y en carrotanques.



“Yo tengo almacenaje para 36 mil litros de leche en la finca y en carrotanques pero en la angustia de que no me la compran pues tenemos que botarla porque se vuelve ácida y no sirve ni para elaborar queso. Nosotros pensamos en regalarla en los barrios pero se llegan a enfermar niños con la leche ácida nos cae una demanda”, añadió.



También manifestó que no entiende como a los consumidores no se les ha bajado el precio de la leche, si hay sobreoferta del producto pero si se le baja el precio a los productores.



Con relación a su amenaza de botarle la leche al ministro de Agricultura, Alejandro Galvis señaló que fue solo un decir.



“Soy una persona de trayectoria y conocida, yo no voy a hacer eso pero es que llevo rato tratando de hablar con él y no me ha atendido. El presidente ya sabe la situación pero hasta el sol de hoy no ha pasado nada”, indicó Alejandro Galvis.



Estas imágenes corresponden a la leche que fue derramada en la finca de Alejandro Galvis



#VIDEO Lecheros de Santander denuncian que por sobreoferta y falta de control a precios han tenido que botar el producto #MañanasBLU pic.twitter.com/4xt6k496Zc — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) June 13, 2017

¿Qué dice el Ministerio de Agricultura?



El Ministerio de Agricultura aclaró que el problema se deriva de una estacionalidad, en meses como mayo y junio, donde hay sobreoferta por la época de lluvias que ayuda a una mayor producción de pasto y por ende de leche y la vacancia escolar.



También añadió que el problema no es la importación pues con países como Estados Unidos y Europa se pactó la importación de solo una tonelada de leche en polvo y que Colombia el consumo de leche es inferior al de otros países.



Finalmente aseguró que la solución es que el Gobierno compre la leche a los productores a un precio justo y distribuirla en barrios vulnerables del país, la Guajira y le Chocó. Para ello destinará $7.500 millones inicialmente para comprar 1.6 millones de litros de leche.



Asimismo, procederá a enviar una comunicación a la Superintendencia para que vigile a los productores y ejerza un control para evitar que la leche sea derramada.



