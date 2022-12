"Siento vergüenza, mi hijo fue estúpido e ingenuo": alcalde Rodolfo Hernández

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reconoció que la corrupción "tocó a la puerta de su casa", pero que no logró entrar, haciendo referencia al escándalo que invoucra a su hijo, Luis Carlos Hernández Olivares, por haber acordado comisiones para influenciar una licitación para el manejo de las basuras en el relleno sanitario El Carrasco.

En entrevista con BLU Radio, el mandatario bumangués afirmó que a su hijo le ofrecieron 100 millones de dólares por hacer lobby para direccionar la adjudicación del proyecto con el que se pretendía instalar una planta de transformación de basuras en energía en el sitio de disposición de residuos de Bucaramanga.

Según las denuncias, Luis Carlos Hernández Olivares iba a recibir una comisión de 100 millones de dólares por las gestiones en la administración de su padre.

"Mi hijo fue estúpido, ingenuo al creer que le iban a dar toda esa plata por eso, me avergüenzo de que alguien de mi familia firmara ese contrato, mi hijo no me contesta el teléfono desde que empezó esto, se escondió, no abre la puerta del apartamento", expresó el alcalde, visiblemante afectado por el escándalo.

Rodolfo Hernández sostiene que no hubo corrupción en este caso porque el contrato de las basuras nunca se adjudicó.

Hay que recordar que la Procuraduría y el Comité de Transparencia por Santander hicieron varias advertencias de los riesgos que podría generar firmar de manera directa un contrato de tan alto valor y alertaron sobre varias presuntas irregularidades en el proceso.

El alcalde recordo que a la administración municipal llegaron 21 proponentes para el proceso de licitación de las basuras, y que con algunos de ellos se reunió en su casa.

Además reconoció que se reunió con José Manuel Hormaza, representante de Vitalogic, la empresa que terminó como único proponente en el cuestionado proceso, dos o tres veces y que su hijo, Luis Carlos Hernández, estuvo presente en una de las reuniones.

¿Cómo resultó involucrado el hijo de Rodolfo Hernández?



El pasado 15 de diciembre, se hizo público un acuerdo de corretaje notariado, firmado por varias personas, entre ellas Luis Carlos Hernández Oliveros, uno de los hijos del alcalde de Bucaramanga.

En el acuerdo queda evidenciado que se compromete a hacer gestiones de acercamiento para que dos multinacionales interesadas en el negocio de las basuras en Bucaramanga fueran beneficiadas.

El documento sale a la luz porque uno de los gestores del lobby, denunció al alcalde Hernández ante la Procuraduría, bajo el argumento de que el mandatario sabía del acuerdo de corretaje y fue él mismo quien delegó a su hijo directamente.

Respuesta del Alcalde de Bucaramanga

Posterior a las acusaciones, el mandatario se manifestó en un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que puntualiza que "la corrupción tocó a su puerta y se la cerró en las narices".

Adicional a eso, reiteró que en su gestión no permite, ni autoriza, el corretaje o lobby que favorezca a empresas privadas.

Respuesta de empresa Vitalogic

José Hormaza, representante legal de Vitalogic RSU SAS, declaró que la empresa no tiene nada que ver con el acuerdo de corretaje.

"Nosotros trabajamos honestamente y hemos estructurado unos proyectos para solucionar un problema que existe en Colombia, como es la disposición final del manejo de basuras", resaltó Hormaza.

En ese sentido se mantuvo en que Vitalogic no firmó ningún acuerdo con el hijo del mandatario.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM