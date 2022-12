¡Solita y sin compromiso! Paulina Vega confirma que no tiene novio

Después que se hubiese especulado que la ex miss universo era novia de un empresario venezolano, la misma Paulina Vega desmintió esa información en el programa The Suso´s Show.

Suso le preguntó a la reina si tenía novio para ver "si tenía chance" y Paulina respondió tajantemente "No, no tengo novio".

La respuesta generó aplausos de los asistentes y Suso se atrevió a preguntar qué características debería tener el hombre que robe su corazón.

"Para mi un hombre tiene que tener el sentido del humor, debe ser familiar, que me ame como soy y que no me quiera cambiar. Que me aguante", dijo entre risas la bella Paulina.

