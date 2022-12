Tres casas se desplomaron en vía a Matanza por las intensas lluvias

No paran las emergencias por la fuerte temporada invernal en Santander. Esta vez, tres casas se desplomaron luego de que cediera el terreno donde estaban ubicadas, en cercanías a la vía que conduce a Bucaramanga con Matanza.



Las autoridades, además, señalan que el invierno, sumado a una filtración de agua en una de las casas, causó que la tierra cediera y se fueran al piso.



Vea también: Derrumbes en vías Bogotá-Sogamoso y Tunja-Barbosa por fuertes lluvias



“Las viviendas están construidas sobre la corona de un talud en el norte de Bucaramanga, allí se les pidió a las familias que desalojaran. Aquí lo más importante es que las personas se les pueda resguardar las vidas”, informó el coordinador de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Luis Ernesto Ortega.



El funcionario añadió que esas viviendas son construidas sin cumplir con las normas sismo resistentes y en un lugar que no es apto para vivir. La emergencia no dejó personas muertas ni heridas.



Las personas que viven en cercanías donde se presentó la emergencia fueron evacuadas por el riesgo que representa la fuerte temporada invernal.