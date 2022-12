Tutela ordena a Asamblea responder a ciudadano sobre condecoración a Ordoñez

Una semana después de la condecoración con la orden Luis Carlos Galán de la Asamblea de Santander al exprocurador Alejandro Ordoñez continúa la controversia por la opocisión que tuvo el homenaje.



El polémico reconocimiento vuelve a ser noticia por un fallo de tutela que profirió un juez de Bucaramanga en el que ordena a la corporación responder de forma clara, concisa y de fondo un derecho de petición del señor Morantes solicitando la documentación sobre el cumplimiento de la reglamentación que existe para el otorgamiento de la orden Luis Carlos Galán.



"Yo solicité el estudio previo de merecimiento que se requiere para otorgar la condecoración pero ellos dicen que el estudio es la misma propocición donde está el curriculum, pero el juez evicencia que ese no puede ser el estudio de merecimiento y por eso tutela miderecho fundamental de petición"



Morantes argumenta que la Asamblea de Santander no realizó el estudio de merecimiento para condecorar a Ordoñez, lo cual es un requisito en la normatividad para ese reconocimiento.



El presidente de la Asamblea como representante de la corporación deberá responderle al ciudadano en un término de 48 horas.



El fallo indica que de no ser apelada la providencia, debera ser remitida a la Corte Constucional.



