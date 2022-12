Un pan, un banano verde y leche, ¿irregularidades en alimentación escolar en Curití?

No paran las críticas para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Santander. En la escuela de la vereda Palo Blanco en el municipio de Curití, los padres de familia de 45 niños que, estudian en el lugar, se quejaron porque los alimentos del PAE no estarían cumpliendo con la minuta requerida para los estudiantes.



En fotos que obtuvo BLU Radio, es evidente que los beneficiados están recibiendo un pan, una bolsa de leche y un banano verde. La denunciara la hicieron los padres de los menores, quienes indicaron que no cumple con las expectativas de ellos ni de los estudiantes.

“El refrigerio del PAE lo están mandando muy pequeño, cómo se le ocurre que sea una leche entera de 200 mililitros y un pan de 200 pesos (…) Las características del contrato no se cumplen frente a la cantidad de plata, es una cosa mínima lo que dan”, dijo Benito Mejía Vásquez, padre de familia y líder comunal.



Los afectados le piden al consorcio responsable de esa zona del PAE y a la Secretaría de Educación que entreguen una respuesta sobre la calidad y cantidad de los alimentos que les están llegando a los niños.