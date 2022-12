Venezolanos realizaron plantón frente al consulado en Bucaramanga

Ciudadanos venezolanos realizaron un plantón frente al Consulado de venezuela en Bucaramanga para manifestarse en desacuerdo con la posesión de 6 años más a la presidencia de Nicolás Maduro.

Entonando el himno de su Nación, algunos migrantes del vecino país se asentaron frente al cónsul de Venezuela en la capital santandereana para rechazar el posicionamiento del mandatario venezolano.

“Estamos gritándole al consulado para que vean que el pueblo venezolano está en todas partes del mundo y que vean que nuestra voz está levantándose en todas partes, no porque no estemos allá no significa que no estamos luchando por nuestro país, sino que nos ha tocado buscar un futuro diferente”, dijo Oliver Jiménez, uno de los manifestantes.



En otras voces también se escuchaba una particular petición de los venezolanos a los diplomáticos que están en Bucaramanga en representación del actual Gobierno en Venezuela.

“Estas personas no están haciendo nada por ninguno de los caminantes, por ninguno de los venezolanos que están llegando a la ciudad, mucho menos por los que ya hacían parte de esta comunidad. Pedimos de manera inmediata la salida del cuerpo diplomático que está en Bucaramanga”, añadió Alba Pereira.