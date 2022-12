Venezolanos saquearon una vivienda donde eran inquilinos en Bucaramanga

Dos venezolanos que llegaron hace dos semanas de Venezuela a Bucaramanga y hurtaron a una familia residente en el barrio Diamante II en Bucaramanga.



El propietario del inmueble y afectado, Gustavo Adames calculó el monto del robo en 3 millones de pesos y aseguró que ninguna autoridad judicial quiso recibir la denuncia porque los venezolanos aún no han sido capturados.



“Por redes sociales había publicado que estaba arrendando una habitación y estas dos personas me contactaron diciendo que buscaban un lugar dónde vivir y que pagarían el arriendo diariamente porque trabajaban en lo que saliera. Yo accedí para brindarles una ayuda y anoche cuando llegué a la casa me encuentro con la sorpresa que no aparecen dos televisores, un computador portátil, ropa, zapatos y accesorios”, narró Gustavo Adamés.



Por ese motivo acudió a Blu Radio para denunciar lo sucedido. También pide a las autoridades que le ayuden a recuperar sus bienes y quiere prevenir a otras personas para que nos sean víctimas de estos venezolanos que identificó como Wilman Brau Ochoa y Daniel Monsalve.



