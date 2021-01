Video: Comisario de familia de Bucaramanga le pegó a una mujer cuando discutían en una oficina

Una gran controversia e indignación ha causado un video en redes sociales en el que se ve a un Comisario de familia de Bucaramanga agrediendo a una mujer que lo graba con su celular en medio de lo que parece ser una discusión entre los dos.

“Hágame el favor y no me grave más señora, no me grave…” se escucha en el video que fue grabado por Carolina Rojas.

En ese momento se ve en el video cuando el funcionario se le acerca y le lanza un golpe a la mujer, que sólo atina a decir que fue agredida

En esta ocasión, Comisario de Familia del barrio La Joya golpea con una fuerte cachetada a una señora, por querer grabar la forma grosera como atendía este funcionario. #Bucaramanga pic.twitter.com/45RDkrR0dp — RutaIgsabelar (@Igsabelar_) January 15, 2021

Fabián Canal Rolon, está vinculado a la Alcaldía de Bucaramanga desde hace dos años, cuando ganó el concurso de méritos para la carrera administrativa para ocupar el cargo de Comisario de familia.

Canal Rolon es abogado es la Universidad Cooperativa de Colombia y tiene una amplia hoja de vida con varias especializaciones en derecho de familia.

Blu Radio radio pudo establecer que los hechos que fueron grabados por la mujer ocurrieron en un lapso de dos horas y media, en los que la mujer estaba estaba esperando a su ex pareja porque no había llevado a su hijo a la hora acordada a la Comisaría de Familia.

De igual forma BLU Radio conoció que el Comisario informó los hechos al secretario de Interior de Bucaramanga, José David Cavanzo, desde el mismo momento en que ocurrieron y no renunciará a su cargo en medio de la polémica que se ha suscitado en redes sociales.