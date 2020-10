En video quedó registrado el momento exacto en que un ladrón ingresa a una tienda de tecnología en el barrio Santa Cruz de Girón, Santander, e intenta robarle el celular a la vendedora, quien lo convence para que no se lo hurte.

Las palabras de la vendedora lograron convencerlo pese a las intenciones que tenía de robarle el celular y otros elementos de la tienda.

#Video Mujer hizo que a ladrón se le arrugara el corazón para que no le robara el celular en un local de Girón → https://t.co/GfnFjLeVvL #MañanasBLU pic.twitter.com/x3EAkJA5bB — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) October 22, 2020

“Me preguntó por el vidrio de un celular, le digo que claro, le informo que no puede acceder al sitio, pero el chico entró, me sacó el arma, me apunta y me dice que le entregue mi celular y la plata, yo le rapo el celular porque lo cogió y le digo que no”, contó.

Y agregó: “Me coge las manos y me pide que le entregue el celular, que se lo entregue, yo le digo que no, que trabaje, entonces me dice que le dé la mano”.

Finalmente, la mujer pidió protección por parte de la Policía en el negocio porque el ladrón le prometió que iba a volver.