Video: otra persona cae de puente colgante en San Gil que no arreglan pese a muerte de joven en 2020

Una mujer de 55 años, identificada como Diane del Carmen, permanece en delicado estado de salud tras caer del puente colgante Ragonessi de San Gil, Santander.

La mujer cayó sobre varias rocas y quedó gravemente herida con trauma craneoencefálico severo y hemorragia interna.

Publicidad

“Mi mamá tuvo un accidente cayendo hacia la parte de abajo, acá no hay letreros que prohíban pasar, lamentablemente mi mamá tuvo que sufrir este accidente, la administración municipal no cierra el puente, no hace nada”, dijo Fredy Alezander Cuatindioy, hijo de la mujer accidentada.

Lo insólito del asunto, es que en junio del 2020 un caminante perdió la vida tras caer del mismo puente.

Publicidad

En su momento la comunidad denunció el pésimo estado del puente colgante, sin embargo, nada hizo la Alcaldía de San Gil por arreglarlo.

El canal local Telesangil reportó el caso:

Publicidad