VIDEO: Por vender tintos en la calle multaron a una mujer en el municipio de Girón

Un líder social del municipio de Girón, Santander, denunció que una vendedora de tintos fue multada de manera "injusta" por las autoridades ya que, en el desarrollo de su oficio, estaba violando el Código de Policía, según el reporte.

Rosa María relató que dos agentes de la Policía se le acercaron y le impusieron una multa por invasión del espacio público. “Estaba sentada, vendiendo mi tinto, cuando llegaron los policías y me dijeron que me fuera de ahí que no era mi sitio, que me iban a sacar un comparendo por un millón de pesos”.

La Policía aseguró que los controles se hacen “por la misma solicitud de la comunidad y por este caso en particular, los ciudadanos estaban llamando constantemente para alertar sobre la presencia de vendedores ambulantes en el sector de La Alameda”.

Las autoridades enfatizaron que la multa es de un 104 mil pesos y no de un millón.

