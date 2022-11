¿Gripe aviar? La verdad detrás de la muerte de miles de pájaros en países europeos

Varias publicaciones en redes sociales según las cuales en Europa miles de pájaros están cayendo muertos y “nadie sabe por qué” han sido compartidas al menos 25.000 veces desde el 19 abril. Aunque en Dinamarca murieron más patos que habitualmente después del invierno y en Turquía varias garzas perecieron por causas no determinadas, para los ejemplos citados en Italia y Grecia sí hay una explicación.

"El mierdo explota en toda Europa mientras miles de pájaros caen muertos del cielo”, alega una publicación en Facebook, compartida junto a tres imágenes en las que se ve gran cantidad de aves muertas.

“Los pájaros literalmente caen muertos del cielo, y nadie sabe por qué”, aseguran otras entradas en esa red social (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15) con el mismo texto.

En todas se habla de que cientos de pájaros muertos bloquearon un camino en Italia, centenares de cuerpos de patos aparecieron en Dinamarca, garzas cayeron en Turquía y golondrinas murieron en Grecia, “pero nadie realmente puede decir la causa de estas muertes masivas”.

“¿Pesticidas? ¿envenenamiento? ¿gripe aviar? Las muestras se están analizando en este momento”, cuestiona la publicación. “Hay un claro aumento de pájaros que mueren y caen misteriosamente del cielo”.

En algunas publicaciones están incluidas tres fotografías en las que se observan una gran cantidad de pájaros en una calle y un árbol caído. Sin embargo, el usuario no atribuye las instantáneas a un episodio en particular.

Una búsqueda inversa en Google de las imágenes de la publicación viral arrojó que las fueron utilizadas por la prensa italiana para ilustrar una noticia sobre la caída de árboles en Roma.

El diario La República informó, el 4 de febrero de 2020, que un viento fuerte derrumbó pinos sobre la Vía del Policlínico. El periódico añadió que el hecho dejó un herido, no grave, y que cientos de estorninos murieron con la caída de los árboles.

Una búsqueda en Google con las palabras clave “pájaros”, “muertos”, “Roma” y “viento” en italiano llevó a un video del diario Il Messaggero que muestra otro ángulo del episodio. En otra entrada, el medio incluyó otro video y fotografías. Además, informó que la caída de los árboles se produjo frente al hospital Policlínico Umberto I.

AFP Factual constató en Google Maps que esa ubicación lleva a una calle rodeada por varios árboles y que la disposición de los edificios del hospital y de sus ventanas coinciden con una edificación que se logra ver en una de las fotos de la publicación viral.

Comparación entre una captura de pantalla de una de las fotografías de la publicación viral (izquierda) y una captura de pantalla de Google Maps (derecha).

Además, el edificio de los ventanales está al lado de otras dos estructuras que resultaron ser iguales a las que ven en una de las fotografías publicadas por Il Messaggero.

Comparación entre una captura de pantalla de una de las fotografías de Il Messaggero y una captura de pantalla de Google Maps.

Otra búsqueda con las palabras “protección”, “aves” e “Italia” llevó a la página web de la Liga Italiana de Protección de Aves (LIPU), una asociación para la conservación de las aves con 11 centros de recuperación en Italia, incluída la capital.

La cuenta en Facebook de la sede de la LIPU en Roma anunció el 6 de febrero que 86 de esos pájaros habían llegado heridos a sus instalaciones luego del incidente.

"La noche del 4 de febrero, debido al fuerte viento, un árbol se estrelló repentinamente en el suelo [...] Nos contactaron inmediatamente y abrimos excepcionalmente nuestro centro por la noche para acoger a los primeros sobrevivientes, en total llegaron 86 ejemplares”, dijo la organización.

Además, la entidad intentó explicar por qué tantos animales murieron en la caída. “La hipótesis más probable es que el viento, muy fuerte, [...] hizo perder el sentido de la orientación a los cientos de animales que dormían sobre él y probablemente no sintieron que estaban cayendo junto al árbol”.

La institución también descartó una causa intencional para la muerte de los pájaros.

“Ninguno presentaba síntomas de intoxicación o envenenamiento y de hecho todos, aparte de las lesiones, estaban en perfecto estado de salud", sentenciaron.

Patos muertos en Dinamarca

La publicación viral habla de “200 patos en Dinamarca”. El canal TV2 de ese país reportó que fueron encontrados unos 200 ejemplares muertos en las playas de Læsø en abril de 2020.

El medio de comunicación, citando a la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, dijo que se descartó la gripe aviar como la causa de la muerte de los patos y manifestó que las razones no se esclarecieron.

Siguiendo el nombre que se mencionaba en el crédito de una de las fotos de ejemplares muertos hallados en esa localidad, AFP Factual se comunicó vía WhatsApp con Marco Andersen -un habitante de Læsø que vio a los patos muertos- quien confirmó que “es común que algunos patos mueran durante el invierno fuerte” en esa región, aunque en particular “este invierno no fue tan duro”.

“La cantidad de patos muertos en la playa es mucho más grande que en otros inviernos más duros”, agregó. “Mi familia y yo pasamos mucho tiempo en la naturaleza y nunca experimenté algo como lo de este año”.

Andersen dijo que hasta la fecha se desconoce la causa de las muertes, pues los resultados nunca fueron divulgados. “No recibimos ninguna respuesta, las autoridades dicen que tienen poco personal debido al coronavirus”, apuntó.

Garzas en Turquía

“Cientos de garzas en Turquía” murieron cerca del pueblo de Köprışık, alega la publicación.

Una página web que tiene un texto similar al de la publicación viral incluyó un video en el que se ven varias aves muertas.

Una búsqueda inversa con una captura de pantalla de la secuencia llevó a reportes de la prensa turca (1, 2) sobre un suceso el 16 de abril de 2020. De acuerdo con lo que relatan, “una gran cantidad de garzas perecieron” en el distrito de Yüksekova, en una aldea llamada Köprışık. El video tiene una marca de agua de la Agencia de Noticias Ihlas (IHA) que tiene sede en Estambul.

Ambos medios citan a Erhan Konür, jefe de la sede en Yüksekova de Parques Nacionales de Conservación de la Naturaleza de Turquía, quien dijo que se analizaría si la causa de las muertes fue por pesticidas o envenenamiento con el agua.

A la fecha, no hubo ningún reporte sobre los resultados de las pruebas. En la página web de la entidad y en sus redes sociales (1,2) no aparece información adicional al respecto. Aunque AFP Factual intentó contactarse con ellos, hasta el momento de publicación de esta verificación no obtuvo respuesta.

Golondrinas y vencejos en Grecia

“Miles de golondrinas y vencejos en Grecia”, enumera entre las supuestas muertes misteriosas. La AFP reportó, el 10 de abril de 2020, que los fuertes vientos sobre Grecia habían provocado la muerte de miles de golondrinas y vencejos mientras migraban desde África hacia Europa.

De acuerdo con esa información, las aves cayeron en el norte de Atenas, las islas del Egeo y en alrededores del puerto de Nauplia en el Peloponeso.

"En los últimos tres días debido a los fuertes vientos en el norte y sobre el mar Egeo,miles de pequeñas aves han sido encontradas muertas o gravemente heridas”, dijo a AFP Maria Ganoti, del grupo de protección de la vida silvestre Anima.

La asociación griega de ornitólogos, citó la AFP, dijo que "la noche del 5 al 6 de abril fue desastrosa para las aves migratorias debido a los fuertes vientos, las bajas temperaturas y la lluvia en algunas regiones".

Carlos Cano-Barbacil, investigador en ecología y candidato a PhD de la Universidad de Girona, y Javier Cano Sánchez, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEmet), explicaron a AFP Factual que este es un fenómeno común de la primavera europea que se caracteriza por descensos bruscos de las temperaturas, vientos fuertes en la superficie y precipitaciones abundantes que afectan a las aves año tras año.

“Un grupo de aves que está realizando su viaje migratorio desde el norte del continente africano, y que sale por la costa de Libia, tiene que atravesar un amplio brazo de mar superior a los 300 kilómetros hasta alcanzar las costas griegas [...] La distancia que ya han recorrido, junto al viento de cara que tienen que hacer frente, las deja al borde de la extenuación, sin reservas de grasa y energía, lo que provoca una gran mortandad”, agregaron los expertos.

También enviaron, vía correo electrónico, un registro de lo sucedido en Grecia en la primera semana de abril. “Lunes, 6 de abril de 2020 a las 00 UTC, una baja relativa, con centro sobre el mar Egeo, se extiende sobre la península del Peloponeso. El flujo de aire muy frío [...] superiores a los 50 km/h”, concluyó el análisis de la AEmet.

Registro del suceso meteorológico del 6 de abril en Grecia, compartido por la Agencia Estatal de Meteorología de España.

En conclusión, las publicaciones que asegura que miles de aves están muriendo en Europa sin una causa aparente es engañosa. Aunque en Dinamarca sí fueron hallados muertos más patos que de costumbre después del invierno y varias garzas en Turquía perecieron sin que haya registro del motivo de su muerte, cientos de pájaros murieron en Italia y Grecia a causa de los fuertes vientos.

