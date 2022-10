¿Qué pasa si borra la carpeta System32? Recomendación viral la relaciona con el 5G

Varias publicaciones compartidas miles de veces en redes sociales desde el pasado 3 de mayo aseguran que la tecnología 5G fue activada en las computadoras y que está alojada en la carpeta System32 de Windows, que debe ser eliminada. Esto es falso, esa carpeta aloja archivos fundamentales para el sistema operativo y eliminarla solo dañará el funcionamiento del dispositivo.

“Ya están activando el 5G en las computadoras. Revisen si tienen una carpeta que se llama ‘System 32’. Vayan a ‘Mi equipo’, después a ‘Windows (C:)’ y busquen ‘System 32’. Si la tienen, es porque ya instalaron el 5G en tu computadora. ¡Borra esa carpeta ya! No permitas que la radiación del 5G dañe tu salud o la de tu familia”, afirman varias publicaciones en Facebook (1, 2, 3, 4, 5) que han sido compartidas más de 11.400 veces en total.

El texto también circuló en Instagram y Twitter (1, 2), aunque sin llegar a ser viral. El consejo de borrar la carpeta System32 se ha visto en publicaciones en Facebook desde el año 2011, generalmente asociado a mejorar la velocidad de internet. Es una broma que circula en la web desde hace más de una década y puede volverse peligrosa si alguien no la entiende.

Al buscar "System32" en Google Imágenes se hallan varios memes con la frase "borra System32". Al acceder a la base de datos Know Your Meme, que se dedica a investigar y recopilar información sobre los memes de internet, y realizar la misma búsqueda se puede encontrar la entrada del meme “Delete System32 (Borra System32)”.

Allí se explica que es un método de trolleo. Es decir, molestar a alguien en internet, que tiene como objetivo que los usuarios de computadoras inexpertos eliminen esa carpeta. Además se menciona que el meme fue visto por primera vez en 2006 en el foro 4chan. De todos modos, las búsquedas en Google del término “Delete System32” datan al menos desde 2004, según Google Trends.

Qué es System32

Una portavoz de Microsoft, empresa que desarrolla el sistema operativo Windows, explicó a AFP Factual en un correo electrónico que System32 es “una carpeta en las computadoras que contiene importantes archivos del sistema Windows”. La misma existe desde que se desarrolló Windows 2000 y ha estado presente en sus ediciones posteriores.

Todos los archivos de sistema de Windows, incluidos los de registro, están alojados allí y al ser marcados de esa manera, están protegidos de eliminaciones accidentales. De hecho, no es tan fácil de borrar, ya que hay que cambiar una serie de permisos especiales.

En esa carpeta hay mayormente dos tipos de archivos: en primer lugar, están los DLL, que permiten a Windows ejecutar tareas simples como reproducir un video o actualizar una aplicación; en segundo lugar, están los archivos .EXE o ejecutables, que hacen funcionar a las aplicaciones. Los archivos .EXE en System32 son los que ejecutan aplicaciones que ya vienen con el sistema, como la calculadora, Internet Explorer, Paint o el reproductor de Windows Media, a los que se suman elementos de otros programas instalados por el usuario.

¿Qué pasa si se borra la carpeta?

La portavoz de Microsoft explicó que eliminar la carpeta System32 o los archivos que contiene “no es recomendable ya que provocará la pérdida de importantes archivos .dll y .exe, que son necesarios para el funcionamiento de la computadora”.

En enero de 2017, el canal de YouTube elstef41 publicó un video que muestra las consecuencias de eliminar la carpeta System32. Utilizando una máquina virtual para evitar daños a su propia computadora, el autor señaló los pasos que siguió y cómo después de borrarla, la máquina empezó a tener problemas para abrir determinados programas. En principio no funcionaba Internet Explorer, luego el Reproductor de Windows Media, posteriormente no se podía abrir el administrador de tareas ni algunas funciones del panel de control hasta que finalmente no se podía efectuar un reinicio con éxito.

