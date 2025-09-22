En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 1: Un disparo entre las sombras
2.jpg

El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 1: Un disparo entre las sombras

Seis años después de la misteriosa muerte del soldado Cristian Steven Reyes en Montenegro, Quindío, su familia aún busca respuestas. Hijos, hermanas y una viuda atrapada en el enigma de esa noche marcan el inicio de lo que nadie imaginó del asesinado del soldado Reyes, la investigación de Diego Guauque.

Seguir escuchando:

  • Bumbox

    El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 2: Bajo sospecha

    Tras revivir la noche en que murió el soldado Cristian Steven Reyes, la historia avanza hacia un terreno más oscuro. El llanto de sus hermanas contrasta con la extraña calma de su viuda, que pronto se rehízo su vida. La confesión de un sicario adolescente destapa una red de traiciones y secretos que empiezan a explicar por qué este crimen sacudió al municipio de Montenegro, Quindío.

  • Bumbox

    Noticias del día - Presidente hablará en la ONU sobre Gaza en medio de crisis de orden público en Colombia

    El presidente intervendrá mañana en la Asamblea de la ONU con una propuesta para crear una Fuerza Armada de Paz que detenga la guerra en Gaza y ponga fin al genocidio en Palestina. Mientras tanto, en Colombia se viven horas de tensión: el ministro de Defensa anunció recompensas por cabecillas de las disidencias de las FARC tras dos azonadas que dejaron 64 militares retenidos, y se reporta crisis humanitaria en Antioquia y Bolívar por combates entre grupos armados. Además, la vía al Llano volvió a sufrir bloqueos y el Deportivo Cali femenino celebró su bicampeonato en una final de infarto.

  • Bumbox

    ¡Qué locura! - T3. E1. Renunciar al personaje: Andrés Parra

    En más de 30 años de actuación, Andrés Parra se ha puesto en la piel de narcos, dictadores, empresarios y hasta de un sacerdote. Pero tal vez el papel más complejo fue el de interpretarse a sí mismo. A ese personaje decidió renunciar hace unos años, junto con las adicciones que lo tenían atrapado. En este episodio nos comparte su historia.

  • Bumbox

    Titulares deportivos - Noche de NFL para arrancar la semana

    Una jornada deportiva con fútbol, béisbol y fútbol americano, aquí toda la programación.

  • Bumbox

    Titulares deportivos - Arranca el fin de semana de fútbol colombiano

    Un fin de semana con mucho fútbol en Colombia y el mundo nos espera.

