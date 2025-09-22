Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 1: Un disparo entre las sombras
El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 1: Un disparo entre las sombras
Seis años después de la misteriosa muerte del soldado Cristian Steven Reyes en Montenegro, Quindío, su familia aún busca respuestas. Hijos, hermanas y una viuda atrapada en el enigma de esa noche marcan el inicio de lo que nadie imaginó del asesinado del soldado Reyes, la investigación de Diego Guauque.
Tras revivir la noche en que murió el soldado Cristian Steven Reyes, la historia avanza hacia un terreno más oscuro. El llanto de sus hermanas contrasta con la extraña calma de su viuda, que pronto se rehízo su vida. La confesión de un sicario adolescente destapa una red de traiciones y secretos que empiezan a explicar por qué este crimen sacudió al municipio de Montenegro, Quindío.
El presidente intervendrá mañana en la Asamblea de la ONU con una propuesta para crear una Fuerza Armada de Paz que detenga la guerra en Gaza y ponga fin al genocidio en Palestina. Mientras tanto, en Colombia se viven horas de tensión: el ministro de Defensa anunció recompensas por cabecillas de las disidencias de las FARC tras dos azonadas que dejaron 64 militares retenidos, y se reporta crisis humanitaria en Antioquia y Bolívar por combates entre grupos armados. Además, la vía al Llano volvió a sufrir bloqueos y el Deportivo Cali femenino celebró su bicampeonato en una final de infarto.
En más de 30 años de actuación, Andrés Parra se ha puesto en la piel de narcos, dictadores, empresarios y hasta de un sacerdote. Pero tal vez el papel más complejo fue el de interpretarse a sí mismo. A ese personaje decidió renunciar hace unos años, junto con las adicciones que lo tenían atrapado. En este episodio nos comparte su historia.