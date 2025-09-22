En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 2: Bajo sospecha
El Rastro - Soldado Reyes, Episodio 2: Bajo sospecha

Tras revivir la noche en que murió el soldado Cristian Steven Reyes, la historia avanza hacia un terreno más oscuro. El llanto de sus hermanas contrasta con la extraña calma de su viuda, que pronto se rehízo su vida. La confesión de un sicario adolescente destapa una red de traiciones y secretos que empiezan a explicar por qué este crimen sacudió al municipio de Montenegro, Quindío.

