Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Cali se une contra la violencia: misas y velatones por las víctimas de la ola terrorista
En Cali, cientos de ciudadanos se reunieron en misas y velatones para rechazar la violencia y rendir homenaje a las víctimas del reciente ataque. Con camisas blancas, velas y mensajes de esperanza, la comunidad envió un mensaje de unidad y paz en medio de la tragedia que enluta al Valle del Cauca.
El Gobierno de Nicaragua otorgó asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Cancillería de Colombia envió una nota diplomática solicitando reconsiderar la decisión, pues González enfrenta imputaciones por cohecho, lavado de activos y peculado. Con esta medida, la solicitud de extradición del Gobierno colombiano pierde fundamento, lo que podría tensar las relaciones bilaterales entre Bogotá y Managua.