Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Cali se une contra la violencia: misas y velatones por las víctimas de la ola terrorista
Noticias del día - Cali se une contra la violencia: misas y velatones por las víctimas de la ola terrorista

En Cali, cientos de ciudadanos se reunieron en misas y velatones para rechazar la violencia y rendir homenaje a las víctimas del reciente ataque. Con camisas blancas, velas y mensajes de esperanza, la comunidad envió un mensaje de unidad y paz en medio de la tragedia que enluta al Valle del Cauca.

