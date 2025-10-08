Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Publicidad
Blu Radio / Bumbox / Noticias del día - Caos, marchas y tensiones: protestas pro Palestina marcan la jornada en Colombia
Noticias del día - Caos, marchas y tensiones: protestas pro Palestina marcan la jornada en Colombia
Miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla en respaldo a Palestina. Las marchas, en su mayoría pacíficas, dejaron grafitis, bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. En la capital, más de 3.000 manifestantes generaron afectaciones a la movilidad y TransMilenio. En Medellín y Bucaramanga, la tensión escaló hasta actos de vandalismo.
Desde niña Alejandra Giraldo soñó con presentar noticias y hoy es una de las periodistas más reconocidas en Colombia. Aunque su carrera le ha traído grandes satisfacciones, el ritmo de vida y el estrés la sacudieron hasta el colapso. En este episodio hablamos con ella sobre el síndrome de burnout y cómo es vivir con depresión funcional.
El alcalde de Bogotá anunció una modificación clave en los tiempos del Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA): a partir de ahora, los promotores deberán tramitar y obtener todos los permisos al menos cinco días hábiles antes del evento. En su intervención, enfatizó que “no habrá salvavidas de último minuto” ni opción a subsanaciones posteriores, para evitar cancelaciones como la del show de Kendrick Lamar.
Hoy repasamos toda la actividad deportiva del día: las emociones de la Copa Libertadores, los resultados que marcan la jornada y las claves de la definición en los torneos internacionales. Un resumen ágil, directo y con todo lo que necesitas saber.
Lorena Rodríguez probó todo para salir de la depresión: terapias, medicinas y hasta caminos espirituales. Pero cuando nada parecía funcionar, apareció una nueva posibilidad: implantar cuatro electrodos en su cerebro para ayudar a regularlo. En este episodio nos cuenta cómo fue esa cirugía y cómo es su vida desde entonces.