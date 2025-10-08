En vivo
Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Caos, marchas y tensiones: protestas pro Palestina marcan la jornada en Colombia
Noticias del día - Caos, marchas y tensiones: protestas pro Palestina marcan la jornada en Colombia

Miles de personas salieron a las calles de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla en respaldo a Palestina. Las marchas, en su mayoría pacíficas, dejaron grafitis, bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública. En la capital, más de 3.000 manifestantes generaron afectaciones a la movilidad y TransMilenio. En Medellín y Bucaramanga, la tensión escaló hasta actos de vandalismo.

