Noticias del día - Colombia celebra su séptima clasificación al Mundial tras golear a Bolivia en Barranquilla
Noticias del dia_bumbox (840 x 560 px).jpg

Noticias del día - Colombia celebra su séptima clasificación al Mundial tras golear a Bolivia en Barranquilla

La Selección Colombia aseguró su cupo en el Mundial 2026 con un contundente 3-0 frente a Bolivia en el Metropolitano. James Rodríguez, John Córdoba y Juan Fernando Quintero fueron los protagonistas de la histórica noche. Barranquilla amaneció de fiesta, mientras veteranos como Ospina y Quintero se preparan para otro campeonato y nuevas figuras como Luis Díaz y John Arias celebran su primera cita orbital.

