Noticias del día - Defensoría alerta riesgos en Ley de Sometimiento y exige más garantías para víctimas

La Defensoría del Pueblo advirtió que el proyecto de Ley de Sometimiento, aunque sienta bases jurídicas para el desmantelamiento de grupos armados, requiere ajustes de fondo. La entidad pidió garantizar verdad, reparación y participación efectiva de víctimas y comunidades étnicas, y alertó sobre riesgos de excarcelaciones sin condiciones claras. También instó al Congreso a articular la norma con la Comisión de Garantías de Seguridad y fortalecer las instituciones encargadas de aplicarla.

